McTominay, 31 gol con il Napoli ma nessuno alla Juventus: a Torino cerca la prima firma

Ha segnato 31 gol con la maglia del Napoli, ma nessuno contro la Juventus. È il dato che accompagna Scott McTominay alla quinta sfida con i bianconeri: quattro precedenti senza trovare la rete, per un centrocampista che ha fatto degli inserimenti e della presenza in area una parte fondamentale del proprio gioco.

La trasferta di Torino offre allo scozzese anche un richiamo particolare. Proprio all’Allianz Stadium, il 21 settembre 2024, disputò la sua prima partita da titolare con il Napoli. Ora torna nello stesso stadio con un ruolo consolidato e con Massimiliano Allegri pronto ad affidarsi alla sua capacità di incidere negli ultimi metri.

McTominay contro la Juventus: il gol che manca dopo quattro sfide

Come evidenzia il Corriere dello Sport, la Juventus rappresenta ancora una casella vuota nel percorso realizzativo di McTominay in azzurro. Un’eccezione significativa, considerando quanto lo scozzese abbia segnato dal suo arrivo in Italia.

Il bilancio complessivo è di 31 reti in 88 presenze con il Napoli, di cui 24 in Serie A. Al Manchester United si era fermato a 29 gol in 255 partite: due in meno, pur avendo disputato quasi il triplo delle gare. Il confronto riguarda tutte le competizioni e racconta quanto sia cambiato il suo peso offensivo.

In azzurro McTominay ha chiuso la prima stagione con 13 gol e la seconda con 14. In questa è già arrivato a quattro, grazie alle doppiette contro Bodø e Roma. A Monza, nell’ultima uscita, ha cercato ancora la porta senza riuscire a segnare. Contro la Juventus proverà a ripartire, aggiungendo un’avversaria importante all’elenco delle squadre colpite.

Il ritorno nello stadio del primo McTominay titolare

Il legame con l’Allianz Stadium risale alle prime settimane della sua esperienza italiana. Dopo l’esordio da subentrato a Cagliari, Antonio Conte lo schierò dall’inizio proprio contro la Juventus, il 21 settembre 2024.

Fu una delle prime occasioni per osservare la sua capacità di muoversi tra le linee e accompagnare l’attacco. Il primo gol arrivò poco dopo, il 4 ottobre contro il Como, aprendo una stagione nella quale lo scozzese sarebbe diventato uno dei protagonisti dello scudetto.

Torino è quindi il luogo in cui il suo percorso da titolare nel Napoli ha preso forma. Segnare lì avrebbe un significato ulteriore, ma soprattutto potrebbe aiutare gli azzurri in una partita nella quale Allegri ha bisogno del contributo offensivo dei centrocampisti.

Come Allegri valorizza McTominay: mezzala con libertà di attaccare

Il punto di partenza resta la posizione di mezzala sinistra. Da lì McTominay può però cambiare altezza, avvicinarsi alla punta e occupare gli spazi che si aprono nella difesa avversaria. È questa libertà a rendere difficile ridurlo alla sola definizione di centrocampista.

L’intesa con Allegri sta funzionando proprio su queste basi. Il tecnico gli permette di partecipare alla costruzione, pressare, accompagnare le ripartenze e poi presentarsi in zona gol. A Monza ha agito spesso sulla trequarti, cercando con insistenza la conclusione.

Contro la Juventus sarà una delle soluzioni su cui Allegri potrà contare per aumentare la presenza in area. McTominay ha già dimostrato di saper trasformare questa libertà in gol. Gli manca ancora quello ai bianconeri, nello stadio in cui la sua storia da titolare del Napoli è cominciata.