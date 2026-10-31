Di Lorenzo, prima l’abbraccio a Spalletti poi la sfida: “«La classifica non ci piace, vogliamo un grande risultato»

Giovanni Di Lorenzo guarda a Juventus-Napoli con la voglia di dare continuità ai segnali di crescita degli azzurri. Intervistato da Kiss Kiss Play Sport, trasmissione di Radio Kiss Kiss, il capitano ha presentato una sfida importante per migliorare una classifica che non soddisfa la squadra. A Torino ritroverà Luciano Spalletti, con il quale ha condiviso la conquista del terzo scudetto: un legame che resta forte, ma che durante la partita lascerà spazio alla rivalità sportiva.

Il ritorno di fronte a Luciano Spalletti porta con sé ricordi importanti. Di Lorenzo riconosce quanto il tecnico abbia inciso sul suo percorso e su quello dei compagni, senza però lasciarsi coinvolgere nelle valutazioni sulla situazione della panchina bianconera.

«Noi guardiamo in casa nostra e ci stiamo preparando bene per affrontare questa partita, sicuramente con il mister ho un rapporto importante, un rapporto speciale per quello che mi ha dato ma per quello che ha dato anche agli altri calciatori che erano con lui in quei 2 anni».