Mercato Napoli, c’è una pista alternativa a Varela: spunta Zoma

Napoli, per gennaio Varela resta il primo obiettivo, mentre la dirigenza valuta anche Zoma dopo le richieste avanzate dal Monza.
Calciomercato Napoli: Lucca e il secondo attaccante da cercare
Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, il club starebbe lavorando all’inserimento di due nuovi giocatori, uno per reparto: centrocampo e attacco. Le eventuali entrate potrebbero essere accompagnate da alcune cessioni, necessarie per liberare spazio in rosa. Le mosse del reparto offensivo dipendono però dal futuro di Lorenzo Lucca. Una sua eventuale partenza renderebbe necessario l’arrivo di un’altra punta da affiancare a Rasmus Hojlund. Se Lucca lasciasse il Napoli, il mercato in attacco dovrebbe trovare un secondo nome.
Il primo nome della lista azzurra resta Gustavo Varela, ma il Monza potrebbe sparare cifre alte. Il club brianzolo, infatti, non sembra intenzionato a privarsi già a gennaio di una stella fondamentale per la corsa alla salvezza. Per questo, il Napoli valuta anche l’alternativa Zoma, attaccante classe 2003 del Norimberga che ha recentemente esordito con la Nazionale italiana.