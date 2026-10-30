Rizzetta e il progetto Napoli basket: arena da 15.000 posti e ambizione da vertice

Il presidente della Napoli Basket Matt Rizzetta ha illustrato in un’intervista a Sportico le linee del progetto sportivo e infrastrutturale del club, a partire dalla costruzione di una nuova arena da 15.000 posti.

A Napoli stiamo costruendo una grande arena da 15 mila posti.

Rizzetta ha spiegato che l’attuale impianto ha una capienza di 5.000-6.000 posti, un limite che incide direttamente sui ricavi: fino all’apertura della nuova struttura, le entrate resteranno contenute. Nonostante questo, la società ha scelto di accelerare gli investimenti.

Abbiamo ritenuto che questo fosse l’anno giusto per raddoppiare gli sforzi e stiamo investendo risorse importanti.

Sul piano competitivo, il presidente ha fissato un obiettivo preciso per la stagione in corso.

Credo che quest’anno saremo tra le prime quattro o cinque squadre d’Italia.

Rizzetta ha poi affrontato il tema del radicamento nella città, riconoscendo che il basket napoletano scontava vent’anni senza vittorie e che la sfida principale era conquistare una tifoseria storicamente legata al calcio.

A Napoli i tifosi del basket sono gli stessi del calcio, il problema era che il basket non vinceva da vent’anni. Dovevamo convincere questi tifosi che avevamo una visione seria, per trasformare una città appassionatissima di calcio in una città altrettanto appassionata di basket.

La scelta di Napoli rispetto ad altre città italiane è stata motivata da ragioni strategiche legate al bacino di pubblico internazionale.