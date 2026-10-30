Italiano sul rapporto con De Laurentiis: «Questo amore platonico forse continuerà ad essere platonico»

Vincenzo Italiano, attuale allenatore del Besiktas, è intervenuto a Sky Calcio Unplugged e ha toccato anche il tema del suo mancato approdo al Napoli, descrivendo il rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis con una formula che lui stesso ha definito un «amore platonico».

L’allenatore ha spiegato che tra lui e De Laurentiis non si è mai concretizzato un contatto vero e proprio, nonostante la stima reciproca.

Tra me e De Laurentiis questo amore platonico… forse continuerà ad essere platonico, nel senso che il contatto non si riesce mai ad averlo vero e proprio.

Italiano ha poi aggiunto di apprezzare la considerazione che il presidente del Napoli ha sempre avuto nei suoi confronti.