Napoli, Rafa Marin convince tutti: rinnovo in vista per lo spagnolo

Rafa Marin, secondo Nicolò Schira, rientra nei piani del Napoli per un prolungamento di contratto.

Rafa Marin Napoli: rinnovo in preparazione e clausola da 35 milioni

Secondo Nicolò Schira su X, il Napoli sta pianificando il rinnovo contrattuale di Rafa Marin. Gli azzurri sono molto soddisfatti del suo rendimento dall’inizio di questa stagione e della sua crescita. Il Real Madrid detiene una clausola di riacquisto da 35 milioni di euro, esercitabile solo nel luglio 2027.

La scorsa estate erano arrivate diverse richieste per il difensore, ma il Napoli le ha respinte: segnale di un club voglioso di tenere e blindare il proprio calciatore. Il suo processo di maturità si è compiuto in poche settimane, con lo spagnolo adesso pronto ad essere uno dei perni della difesa azzurra anche nei prossimi anni.