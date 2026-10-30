Centro sportivo Napoli a Qualiano, contratto inviato: possibile firma settimana prossima!

Centro sportivo Napoli a Qualiano: la bozza di contratto è pronta e la firma del preliminare potrebbe arrivare la prossima settimana, secondo Repubblica.

Qualiano: 13-14 ettari e la bozza già ai legali

La trattativa riguarda l’area di Pozzonuovo-Cardinale, individuata dal club nel comune di Qualiano dopo decine di sopralluoghi nell’hinterland. Il riferimento stradale indicato è via Ripuaria. Secondo Repubblica, la contrattazione è ormai alla fase conclusiva e riguarda tre proprietari dei terreni, per complessivi 13-14 ettari.

La bozza è stata inviata ai legali dei venditori per valutare i dettagli. Se non emergeranno intoppi, il Napoli potrebbe firmare il preliminare d’acquisto già la prossima settimana. L’acquisto farà partire l’iter burocratico per velocizzare i lavori.

Il progetto, come riportato, prevede un centro per prima squadra e giovanili con 10 campi, foresterie, palestre e la sede del Napoli con uffici per area tecnica, area sportiva e dipendenti.

Cantieri: obiettivo 2027, febbraio il mese più probabile

Quando partono i lavori? L’0biettivo è avviare i cantieri nel 2027, a gennaio o, più presumibilmente, a febbraio. I tempi di cantiere potrebbero essere intorno i 3-4 mesi. Il centro sportivo Napoli a Qualiano entra nella fase decisiva.

Il passaggio immediato è la firma del preliminare, attesa nei prossimi giorni se la trattativa con i venditori non si blocca. Dopo quella firma, il club dovrà avviare l’iter burocratico per arrivare finalmente i lavori tanto attesi.