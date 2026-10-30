Matt Rizzetta torna a parlare dell’acquisto del Napoli: «Siamo determinati a fare l’operazione»

Matt Rizzetta, patron del Napoli Basket, ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla possibilità di acquisire la SSC Napoli, confermando che i contatti con la famiglia De Laurentiis sono ancora in corso.

Al centro del ragionamento c’è un progetto multisport: secondo Rizzetta, per realizzarlo a Napoli il calcio è imprescindibile, e la scelta logica ricade sulla SSC Napoli. Restano però, a suo dire, diverse questioni non trascurabili da risolvere prima di poter chiudere l’operazione.

Per realizzare il nostro progetto multisport a Napoli, ci serve il calcio. È evidente che la scelta logica sia la SSC Napoli, ma per chiudere l’operazione restano ancora diverse questioni non trascurabili da risolvere.

Rizzetta ha anche speso parole positive sulla controparte:

Ho conosciuto la famiglia De Laurentiis, hanno acquistato il club dopo il fallimento e l’hanno portato regolarmente in Champions e tra i trenta club di maggior valore al mondo.