Infortunio Badiashile: il Napoli fissa il recupero per dicembre

Infortunio Badiashile: il difensore del Napoli si ferma per un problema muscolare e il programma di recupero indica dicembre come possibile mese di rientro.
Badiashile: il recupero è appena iniziato
Secondo quanto riporta Il Mattino, Badiashile si è fermato nuovamente per un problema muscolare. Il programma di recupero indica dicembre, ma il quotidiano avverte che con il difensore si è solo all’inizio del percorso.
Il quotidiano scrive che qualche tappa potrebbe essere bruciata. Per ora il riferimento resta dicembre, ma c’è ancora incertezza sulla data precisa per riaverlo a disposizione.