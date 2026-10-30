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Infortunio Badiashile: il Napoli fissa il recupero per dicembre

Badiashile e i problemi alla coscia destra: sette precedenti in carriera, stop di almeno 4-6 settimane

Infortunio Badiashile: il difensore del Napoli si ferma per un problema muscolare e il programma di recupero indica dicembre come possibile mese di rientro.

Badiashile: il recupero è appena iniziato

Secondo quanto riporta Il Mattino, Badiashile si è fermato nuovamente per un problema muscolare. Il programma di recupero indica dicembre, ma il quotidiano avverte che con il difensore si è solo all’inizio del percorso.

Il quotidiano scrive che qualche tappa potrebbe essere bruciata. Per ora il riferimento resta dicembre, ma c’è ancora incertezza sulla data precisa per riaverlo a disposizione.

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