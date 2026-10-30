De Laurentiis contrario all’orario delle 12.30 per Napoli-Lazio

Aurelio De Laurentiis si oppone alla collocazione di Napoli-Lazio nella fascia oraria delle 12.30 di domenica 8 novembre. Secondo quanto riportato da Repubblica, il presidente del Napoli considera una mancanza di rispetto assegnare uno slot mattutino a una sfida di tale rilevanza.

Il Napoli, impegnato in Champions League, poteva disputare la partita soltanto di domenica, e De Laurentiis avrebbe preferito un orario serale per quello che definisce un confronto «tra i campioni del 2025 e la capolista». Gli slot serali, tuttavia, risultano già stati distribuiti anche in base ai vincoli televisivi.

Sempre secondo Repubblica, dietro la posizione del presidente potrebbe esserci anche una componente scaramantica: nelle ultime otto partite giocate alle 12.30, il Napoli ha raccolto quattro sconfitte, due pareggi e due vittorie.