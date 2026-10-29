Trevisani promuove il Napoli dopo il 4-1 al Monza, ma avverte: arriveranno partite più complicate

Riccardo Trevisani ha elogiato il Napoli all’indomani della netta vittoria contro il Monza, inserendola in un filone positivo che comprende anche le recenti prestazioni contro Bodo e Roma.

Secondo il giornalista, gli azzurri hanno espresso calcio propositivo e di qualità.

Trevisani ha però aggiunto una nota di cautela, sottolineando come le ultime avversarie abbiano favorito questo tipo di prestazioni.

È chiaro che Bodo, Roma e Monza hanno un modo di giocare in cui si concede qualche occasione, e quindi è più semplice tra virgolette costruire, arriveranno partite più complicate.