Nuovo centro sportivo del Napoli: trattative in corso e cantiere possibile a gennaio

Arrivano segnali incoraggianti sul progetto del nuovo centro sportivo del Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, lo scambio di documenti tra gli uffici legali del club azzurro e le due società cedenti proprietarie dei terreni procede senza intoppi.
Dal Comune di Qualiano, dove dovrebbe sorgere la struttura, filtra ottimismo sulla tempistica: i lavori potrebbero prendere il via già nel mese di gennaio.
Va avanti a gonfie vele e senza intoppi.
Così fonti del Comune di Qualiano, citate da Il Mattino, descrivono lo stato delle trattative.