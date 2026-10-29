Pagelle Napoli, Hojlund convince tutti e De Bruyne entra e segna: Politano da 7,5, Rrahmani bocciato

Hojlund torna al gol: tre 7 e il premio della Gazzetta

Rasmus Hojlund prende 7 su tutti e tre i quotidiani e viene scelto dalla Gazzetta come migliore del Napoli. Il danese ritrova la rete dopo un periodo senza segnare e indirizza subito la gara con il sinistro che batte Tornqvist sul primo palo.

Il gol pesa, ma le valutazioni comprendono anche il lavoro per i compagni: Hojlund offre profondità, tiene impegnati i difensori e partecipa alla manovra con generosità. Il Corriere evidenzia la capacità di muoversi tra le maglie avversarie e proteggere il pallone, mentre Tuttosport valorizza il contributo collettivo oltre alla conclusione vincente.

Resta qualche margine nella finalizzazione, sottolineato anche dalla Gazzetta. La risposta, però, arriva nel momento giusto: il Napoli recupera il gol del centravanti senza rinunciare al suo lavoro di raccordo.

Politano si riscatta, Lang cresce: voti alti sulle fasce

Il voto più alto delle tre pagelle è il 7,5 assegnato da Tuttosport a Matteo Politano. Gazzetta e Corriere scelgono invece il 7. L’esterno non è esente da responsabilità nell’azione del pareggio, quando Robinson trova spazio per crossare, ma nella ripresa incide in maniera decisiva.

La rete del nuovo vantaggio e il calcio d’angolo dal quale nasce il gol di Rafa Marin cambiano il bilancio della sua prestazione. Politano riesce così a compensare le imprecisioni precedenti, diventando uno degli uomini che permettono al Napoli di prendere il controllo della partita.

Promosso anche Noa Lang: 7 sulla Gazzetta, 6,5 su Corriere e Tuttosport. L’olandese entra sempre di più nei meccanismi offensivi e lascia tracce concrete nel risultato: serve Hojlund in occasione del vantaggio e poi De Bruyne per il quarto gol. La Gazzetta ne apprezza soprattutto la crescita dopo l’intervallo, quando trova più spazio per combinare e creare occasioni.

De Bruyne decisivo dalla panchina, Gilmour divide i quotidiani

Kevin De Bruyne raccoglie tre 7 grazie a un ingresso subito produttivo. Gli bastano pochi minuti per trovare la rete del definitivo 4-1, sfruttando il pallone di Lang e attaccando lo spazio alle spalle della difesa.

La Gazzetta sottolinea la qualità del suo impatto, mentre il Corriere ricorda che si tratta del quarto gol in questo campionato e del secondo consecutivo da subentrato dopo quello contro il Genoa. Un contributo che dimostra quanto possa incidere anche senza partire dall’inizio.

Le valutazioni sono più distanti su Billy Gilmour, chiamato a sostituire l’infortunato Lobotka. Lo scozzese ottiene 6,5 dalla Gazzetta, 6 dal Corriere e 7 da Tuttosport, che ne premia personalità e capacità di entrare immediatamente nel gioco. McTominay, invece, mette tutti d’accordo con tre 6,5: non segna, ma mantiene qualità e continuità nella prestazione.

Rafa Marin trova il primo gol, Rrahmani resta sotto il 6

Rafa Marin riceve tre 6,5. Sul pareggio di Varela non riesce a intervenire efficacemente, ma risponde nella ripresa con il primo gol in maglia azzurra, trasformando una serata iniziata con qualche difficoltà in una prova positiva.

È invece insufficiente il giudizio su Rrahmani: 5 per Gazzetta e Corriere, 5,5 per Tuttosport. Pesano l’errore in uscita che precede il pareggio e le difficoltà nel contenere gli attaccanti del Monza. Al suo posto entra Marianucci, che ottiene 6 da tutti e tre i giornali.

Importante anche il contributo di Milinkovic-Savic, premiato con 7 da Gazzetta e Corriere e 6,5 da Tuttosport. Le parate su Varela e Foe-Onda aiutano il Napoli nei passaggi più delicati: prima che gli attaccanti chiudano la partita, il portiere offre interventi che pesano sul risultato.

Pagelle Napoli: tutti i voti dei quotidiani

Giocatore Gazzetta dello Sport Corriere dello Sport Tuttosport Milinkovic-Savic 7 7 6,5 Di Lorenzo 6 6,5 6 Rrahmani 5 5 5,5 Rafa Marin 6,5 6,5 6,5 Olivera 6,5 6 6 Anguissa 6 6 6 Lobotka s.v. s.v. s.v. McTominay 6,5 6,5 6,5 Politano 7 7 7,5 Hojlund 7 7 7 Lang 7 6,5 6,5 Gilmour 6,5 6 7 Marianucci 6 6 6 De Bruyne 7 7 7 Vergara 6 6 6 Lucca s.v. s.v. s.v. Allegri / Landucci 7 7 7