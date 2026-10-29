Napoli, De Bruyne e Meret verso il ritorno dal 1’: Allegri prepara la Juve, ma resta in tribuna

Kevin De Bruyne e Alex Meret sono pronti a riprendersi una maglia da titolare contro la Juventus. Dopo il successo per 4-1 sul Monza, il Napoli prepara la trasferta di domenica all’Allianz Stadium con alcune novità rispetto alla formazione schierata in Brianza. Massimiliano Allegri dovrà invece seguire ancora la squadra dalla tribuna: la squalifica gli impedirà di essere in panchina contro il suo ex club.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il ritorno da titolari del belga e quello del portiere sono le principali indicazioni in vista della sfida con Luciano Spalletti. Restano da definire la collocazione di De Bruyne e, di conseguenza, l’assetto del centrocampo: una scelta che orienterà anche la composizione dell’undici iniziale.

De Bruyne torna titolare: il ruolo è ancora da decidere

A Monza De Bruyne è partito dalla panchina ed è entrato nella ripresa, trovando subito il gol del definitivo 4-1. Un impatto che ha permesso al Napoli di chiudere la partita e al belga di confermare la propria capacità di incidere anche con un minutaggio ridotto.

Contro la Juventus è previsto il suo ritorno dall’inizio, ma resta aperta la questione della posizione. Il Corriere sottolinea come dalla scelta su De Bruyne dipenderanno i compagni di reparto e il modulo. Allegri dovrà quindi stabilire dove impiegarlo per sfruttarne la qualità senza compromettere gli equilibri della squadra.

È uno dei punti centrali della preparazione: il Napoli arriva dalla vittoria di Monza con risposte positive sul piano offensivo, ma la trasferta di Torino richiederà anche attenzione nella gestione del pallone e delle distanze tra i reparti.

Meret in porta, Hojlund confermato: Lang verso un’altra occasione

L’altra novità annunciata dal quotidiano riguarda la porta. Meret dovrebbe tornare titolare dopo l’ottima partita disputata da Milinkovic-Savic contro il Monza. Un avvicendamento previsto nonostante gli interventi importanti del serbo nella vittoria in Brianza.

In attacco, invece, si va verso la continuità. Hojlund è atteso alla conferma dopo aver ritrovato il gol, mentre anche Lang dovrebbe mantenere il proprio posto. L’olandese ha contribuito al successo servendo il danese per il vantaggio e De Bruyne per il quarto centro: due giocate che rafforzano la sua candidatura per Torino.

Il quadro, dunque, prevede cambi mirati e alcune conferme, con la definizione del centrocampo come passaggio decisivo prima di completare le scelte.

Allegri salta la sua ex Juve: in panchina ancora Landucci

Per Allegri sarà un ritorno particolare all’Allianz Stadium, ma il tecnico dovrà restare ancora in tribuna. Il Corriere ricorda che il giudice sportivo gli ha inflitto due giornate di squalifica dopo l’espulsione contro la Roma: quella con il Monza è stata la prima, la sfida alla Juventus sarà la seconda.

A guidare il Napoli dalla panchina sarà quindi nuovamente Marco Landucci. Allegri preparerà la partita durante la settimana, affidando poi al proprio vice la gestione a bordo campo, come già avvenuto nel turno infrasettimanale.

Di fronte ci sarà Spalletti, in un incrocio tra allenatori che hanno segnato la storia recente delle due società. Allegri ha conquistato cinque scudetti con la Juventus, mentre Spalletti ha riportato il titolo a Napoli nel 2023: sei campionati complessivi, che aggiungono significato a una sfida già importante per il presente.

Il Napoli resta al Nord: trasferimento diretto a Torino

Anche il programma logistico è stato organizzato per avvicinarsi all’appuntamento. Il Napoli raggiungerà Torino direttamente dalla Lombardia, senza rientrare in città dopo la gara di Monza.

La scelta è legata anche alla chiusura dell’aeroporto di Capodichino per lavori. La squadra farà ritorno a Napoli dopo la trasferta, atterrando a Grazzanise. Nel frattempo Allegri potrà concentrarsi sulle decisioni ancora aperte: a partire dal ruolo di De Bruyne, destinato a tornare al centro della formazione.