Manna su Conte: «Lo ringrazierò per tutta la vita»

Giovanni Manna ha rivelato un retroscena sul processo che portò alla scelta dell’allenatore del Napoli: intervenuto a Colpi Da Maestro, il direttore sportivo azzurro ha raccontato che al momento del suo arrivo in club aveva in mente due nomi, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini.

Sul rapporto con Conte, Manna ha espresso parole di piena gratitudine:

Lo ringrazierò per tutta la vita: mi ha dato una grande mano e, se abbiamo raggiunto risultati importanti, gran parte del merito è anche suo.

Il ds ha poi descritto l’impatto quotidiano di lavorare con il tecnico leccese: