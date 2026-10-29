Incontro Aponte-De Laurentiis: nessuna svolta, MSC resta main sponsor del Napoli, mentre il progetto dello stadio a San Giovanni a Teduccio è embrionale.

Aponte-De Laurentiis: nessuna fumata bianca sullo stadio

Secondo quanto riporta Repubblica, il faccia a faccia tra il presidente De Laurentiis e la famiglia Aponte a Ginevra non ha prodotto l’esito sperato sul progetto dello stadio. Il quotidiano parla di un incontro dall’esito nella sostanza interlocutorio.

Il punto fermo è il sostegno degli armatori: la famiglia Aponte ha confermato l’appoggio alla società come main sponsor. Per ora, però, non è prevista una sinergia più incisiva tra le parti, sempre secondo Repubblica.

Il quotidiano descrive il rapporto come simpatia, stima e appoggio esterno, senza impegni ulteriori. Lo scenario resta aperto: il sostegno degli Aponte è confermato, mentre un coinvolgimento più forte nel progetto stadio di Aponte-De Laurentiis dipenderà da sviluppi futuri.