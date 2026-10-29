Manna difende Allegri: «È incredibile come lo si possa mettere in discussione»

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha spiegato a Colpi da Maestro le ragioni che hanno portato alla scelta di Max Allegri come allenatore in estate.
Dopo Conte era importante avere una personalità forte, magari diversa, ma comunque riconosciuta dallo spogliatoio, dalla piazza e dal presidente.
Manna ha poi preso posizione netta sulle critiche rivolte al tecnico:
Penso che è incredibile come lo si possa mettere in discussione.
Il direttore sportivo ha aggiunto che, a suo avviso, Allegri dopo l’esperienza a Milano avrebbe grande voglia di rivincita.