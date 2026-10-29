Lobotka, l’infortunio alla caviglia è più serio del previsto: stop stimato tra 50 e 60 giorni

Il Napoli deve fare i conti con un problema fisico più grave del previsto per Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno rivelato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a una lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra.
Stanislav Lobotka si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra.
Nota medica SSC Napoli
I tempi di recupero stimati si aggirano intorno ai 50-60 giorni: il giocatore salterà tutte le partite di novembre e potrebbe tornare disponibile soltanto a metà dicembre.