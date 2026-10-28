Napoli su Vinícius Tobias dello Shakhtar Donetsk per la fascia destra

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Vinícius Tobias, terzino destro brasiliano classe 2004 attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk. Il club azzurro starebbe valutando il profilo del giovane difensore per rinforzare la corsia di destra.
Tobias, dopo aver maturato esperienza nel Real Madrid Castilla, la squadra riserve dei blancos, si è poi trasferito in Ucraina, dove si è affermato con la maglia dello Shakhtar Donetsk.
Tobias conta 78 presenze con la maglia arancionera, condite da 4 gol e 9 assist.