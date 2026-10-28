Napoli, niente trasferta lunga e cambio di programma dopo il Monza: rientro immediato in città!

Napoli, dopo Monza la squadra rientra a Napoli nella notte secondo il Corriere dello Sport e si prepara alla Juventus a Castel Volturno di domenica.

Nei giorni precedenti era circolata un’ipotesi diversa: un percorso diretto da Monza a Torino e poi a Oporto per la Champions League, motivato dalla chiusura dell’aeroporto di Capodichino per lavori.

Napoli, trasferta lampo e rientro immediato

Secondo il Corriere dello Sport, la squadra partirà in giornata e rientrerà in nottata dopo la partita, tornando ad allenarsi regolarmente a Castel Volturno. Una trasferta lampo per prepararsi al meglio anche in vista dei prossimi impegni.

Il Napoli è pronto a fare ritorno immediato in città, senza il viaggio lungo verso Torino. Domenica la squadra affronterà la Juventus con il lavoro di preparazione a Castel Volturno e con sei assenze da gestire fino alla sosta: Alisson Santos, Badiashile, Buongiorno, Favasuli, Neres e Spinazzola.