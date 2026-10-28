Napoli, Varela osservato speciale per il mercato: contro gli azzurri punta ad un record

Gustavo Varela è a sette gol in Serie A 2026/27: al Monza manca una rete per eguagliare il record di Colpani (8 gol nel 2023/24).

Gustavo Varela e il record di Colpani: manca un solo gol

Varela ha segnato contro il Torino portando a sette le sue reti personali in Serie A 2026/27. Il riferimento per il Monza è Andrea Colpani, autore di otto gol nella stagione 2023/24. Con un gol in più Varela eguaglierebbe quel primato, e con due lo supererebbe.

Il Napoli lo segue e lo conoscerà da vicino questa sera: il centravanti sarà l’osservato speciale per il mercato invernale che verrà. Gli azzurri cercano rinforzi e il portoghese è la rivelazione di questo avvio di campionato.