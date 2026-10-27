Napoli, Landucci al posto di Allegri: i precedenti sorridono al vice

Massimiliano Allegri non potrà sedere in panchina nella trasferta contro il Monza, in programma domani, dopo le due giornate di squalifica ricevute in seguito a quanto accaduto nel finale della sfida contro la Roma. In attesa dell’esito del ricorso presentato dal Napoli, a guidare gli azzurri sarà Marco Landucci, storico vice dell’allenatore livornese. Per lui non si tratta di una novità: in diverse occasioni ha già sostituito Allegri, ottenendo risultati complessivamente positivi.

Landucci in panchina: sette vittorie in dieci partite

Il bilancio di Landucci quando ha guidato la squadra al posto di Allegri è di sette vittorie e tre sconfitte in dieci gare, tra campionato e Coppa Italia. Un rendimento che testimonia la conoscenza approfondita dei meccanismi di gioco e dei metodi di lavoro del tecnico, con cui collabora da diversi anni.

Tra i precedenti spicca la rimonta della Juventus contro la Roma del 9 gennaio 2022: i bianconeri, sotto 3-1, riuscirono a imporsi per 4-3. Nel percorso di Landucci figurano anche successi in Coppa Italia, ma non mancano le battute d’arresto, tra cui quella contro il Monza nella stagione 2022-2023 e la più recente sconfitta contro il Parma.

Il ricorso del Napoli e la sfida contro la Juventus

La gara contro il Monza rappresenta un passaggio importante per gli azzurri, chiamati a reagire dopo il pareggio contro la Roma. Il Napoli ha annunciato un ricorso contro le due giornate di squalifica inflitte ad Allegri: l’obiettivo è provare a ridurre la sanzione e consentire al tecnico di essere presente almeno nella successiva sfida contro la Juventus.

Se il provvedimento venisse confermato, Landucci potrebbe quindi guidare la squadra anche nella partita contro i bianconeri. Nel frattempo, il vice dovrà preparare la trasferta brianzola facendo affidamento sulla propria esperienza e sulla conoscenza del gruppo, in un momento delicato per il cammino del Napoli.