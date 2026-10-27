Lucca ritorna all’Udinese? Annuncio DEFINITIVO del dirigente sulla trattativa

Il dirigente dell’Udinese Gian Luca Nani ha preso posizione sull’ipotesi di un ritorno di Lorenzo Lucca in bianconero, intervenendo a TV12 e definendo la voce poco credibile sul piano economico.

È una voce strana. Il Napoli ha pagato un buon prezzo per un calciatore del genere e guadagna cifre impensabili per l’Udinese, sarebbe strano se tornasse in prestito con ingaggio pagato. Tendo a escluderlo, poi nel calcio succede di tutto, ma è un’operazione che non pensiamo sia nemmeno giusto intavolare.