Calciomercato del Napoli: Notizie e AggiornamentiFrancesco Fildi

Lucca ritorna all’Udinese? Annuncio DEFINITIVO del dirigente sulla trattativa

Lucca ritorna all'Udinese? Annuncio DEFINITIVO del dirigente sulla trattativa

Il dirigente dell’Udinese Gian Luca Nani ha preso posizione sull’ipotesi di un ritorno di Lorenzo Lucca in bianconero, intervenendo a TV12 e definendo la voce poco credibile sul piano economico.

È una voce strana. Il Napoli ha pagato un buon prezzo per un calciatore del genere e guadagna cifre impensabili per l’Udinese, sarebbe strano se tornasse in prestito con ingaggio pagato. Tendo a escluderlo, poi nel calcio succede di tutto, ma è un’operazione che non pensiamo sia nemmeno giusto intavolare.

Così Nani ha chiuso, almeno nelle intenzioni del club friulano, la porta a un’eventuale operazione in prestito con il Napoli.

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