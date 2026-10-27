Nani chiude al ritorno di Lucca: “È un’operazione che non pensiamo sia nemmeno giusto intavolare”

Gianluca Nani spegne le voci su un possibile ritorno di Lorenzo Lucca all’Udinese nel mercato di gennaio. Il dirigente bianconero, intervenuto ai microfoni di TV12, ha commentato le indiscrezioni che vorrebbero l’attaccante del Napoli nuovamente in Friuli nella prossima sessione invernale. Una possibilità che, almeno al momento, appare lontana, soprattutto per ragioni economiche legate all’ingaggio del centravanti.

“Confermo che è una voce strana”, ha dichiarato Nani, spiegando la posizione della società friulana. “Il Napoli ha pagato un buon prezzo per un calciatore del genere e guadagna cifre impensabili per l’Udinese, sarebbe strano se tornasse in prestito con ingaggio pagato”.

Nani sul possibile ritorno di Lucca: “Tendo a escluderlo”

Il dirigente dell’Udinese ha quindi chiarito che l’ipotesi non rientra nei piani attuali del club, pur senza escludere a priori ogni scenario legato al mercato. “Tendo a escluderlo, poi nel calcio succede di tutto, ma è un’operazione che non pensiamo sia nemmeno giusto intavolare”, ha aggiunto.

Lucca, che in passato ha vestito la maglia bianconera, è finito al centro delle indiscrezioni dopo le difficoltà incontrate al Napoli. L’attaccante non è ancora riuscito a trovare continuità realizzativa e il suo futuro potrebbe tornare a essere un tema nella finestra di gennaio. Le parole di Nani, tuttavia, ridimensionano la possibilità di un ritorno in Friuli.

Napoli, Lucca non convince: zero gol e concorrenza con Hojlund

Lorenzo Lucca sta vivendo un inizio di stagione complicato con il Napoli. L’attaccante non è ancora riuscito a trovare la via del gol e deve fare i conti con la concorrenza di Rasmus Hojlund, che nelle gerarchie offensive ha trovato maggiore continuità. Per il centravanti italiano diventa quindi fondamentale sfruttare le occasioni a disposizione e provare a convincere Massimiliano Allegri a concedergli più spazio. Anche per questo, nelle ultime settimane sono circolate indiscrezioni su un possibile addio a gennaio, con l’Udinese indicata tra le possibili destinazioni.

L’ipotesi di un ritorno in Friuli, però, è stata ridimensionata da Gianluca Nani. Il dirigente bianconero ha spiegato che i costi dell’operazione sarebbero difficili da sostenere per il club: “Il Napoli ha pagato un buon prezzo per un calciatore del genere e guadagna cifre impensabili per l’Udinese”.