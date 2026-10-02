[FOTO] Il Napoli presenta il Third Kit per le notti di Champions: che riferimento al Corsiero del Sole!

Il Napoli ha presentato il Third Kit per le prossime gare di Champions League: una divisa tutta blu caratterizzata dalla presenza del Corsiero del Sole, simbolo storico del club ripreso in questa stagione del Centenario.

Il Napoli presenta il Third Kit per l’UCL

Alle ore 19:26, come accade solitamente con le campagne di promozione del Napoli, è spuntato un annuncio piuttosto affascinante: sui canali social sono apparse le immagini del nuovo Third Kit azzurro, utilizzato solo nelle gare di Champions League. Si tratta di un kit tutto color blu notte, con vari inserti dorati per il logo e gli sponsor.

Non solo questo: l’estetica della divisa contiene anche l’immagine di un cavallo in un vedo-non vedo piuttosto sottile. Il richiamo, ovviamente, è al Corsiero del Sole, simbolo storico del club rievocato in occasione del Centenario.

La divisa è già in vendita al prezzo di 150 euro e potremmo presto vederla indossata dai beniamini azzurri in occasioni delle notti europee, in cui ci sarà da ottenere risultati importanti dopo la sconfitta al debutto contro l’Arsenal.