Napoli e BPER lanciano la carta del Centenario: 1.926 esemplari numerati e tantissimi vantaggi per i tifosi!

SSC Napoli e BPER celebrano il Centenario con una carta in edizione limitata a 1.926 esemplari numerati, realizzata in metallo e caratterizzata da un design dedicato alla ricorrenza storica del club.

La carta Napoli Centenario: esclusività e vantaggi per i tifosi

Il prodotto nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il club e la propria community attraverso servizi e benefici riservati. I primi mille sottoscrittori riceveranno un pack speciale composto dalla carta, una t-shirt celebrativa e una spilla. I successivi titolari otterranno la carta e, tra questi, cento saranno estratti a sorte per ricevere anche il merchandising commemorativo.

La carta include un mese gratuito per seguire le partite del Napoli in televisione, oltre a un pacchetto dedicato alla salute e al benessere. Il canone mensile è azzerato. Fino al 31 dicembre 2026, chi sottoscrive dal 1° al 31 ottobre accede a un cashback del 20% sugli acquisti negli store ufficiali e sull’e-commerce del club, fino a un massimo di 50 euro complessivi.

Napoli: la strategia oltre la carta di pagamento

Qual è l’obiettivo reale di questa iniziativa? La partnership tra il club e l’istituto di credito prevede ulteriori sviluppi nel corso del programma, con nuove opportunità riservate ai possessori della carta.

Tommaso Bianchini, Direttore Generale Area Business di SSC Napoli, ha dichiarato:

“Il Centenario rappresenta un momento irripetibile nella storia del Club e vogliamo che possa vivere anche attraverso prodotti capaci di creare un rapporto sempre più forte con i nostri tifosi”.

Maurice Lisi, Responsabile della Direzione Digital Business, Marketing e Payments di BPER, ha aggiunto:

“Questa carta è l’espressione concreta di una partnership solida e in continua evoluzione”.

La carta potrà essere richiesta esclusivamente online dal sito bper.it a partire dal lancio ufficiale. Il numero simbolico di 1.926 esemplari richiama direttamente l’anno di fondazione del Napoli, trasformando un dettaglio tecnico in elemento narrativo del Centenario.