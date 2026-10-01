Napoli, contratto siglato con Rrahmani: accordo trovato fino al 2029, mancano le firme

Amir Rrahmani ha sottoscritto il prolungamento contrattuale con il Napoli per due stagioni, blindando così la difesa azzurra fino al 2029. La firma sul rinnovo biennale chiude definitivamente il capitolo incertezza per il difensore kosovaro, trasformando una situazione che avrebbe potuto diventare critica in una certezza tattica. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Rrahmani: il rinnovo che cambia gli equilibri difensivi

La situazione contrattuale del centrale era monitorata attentamente, ma l’accordo raggiunto rappresenta una mossa intelligente. Rrahmani resta così elemento fondamentale della retroguardia per i prossimi anni, quando la sua esperienza sarà ancora più preziosa. Non è un dettaglio marginale: il difensore aveva il contratto in scadenza nel 2027 insieme a Frank Zambo Anguissa, creando una finestra di instabilità che il club ha scelto di chiudere immediatamente.

La continuità difensiva era necessaria. Rrahmani ha dimostrato affidabilità costante, e il rinnovo fino al 2029 garantisce che la struttura della difesa rimarrà intatta per il ciclo che il Napoli intende costruire.

Un leader difensivo

La blindatura di Rrahmani fino al 2029 fornisce stabilità alla difesa per il medio termine. Il Napoli ha scelto di non correre rischi con un giocatore di comprovata affidabilità, assicurandosi una continuità che sarà cruciale nelle competizioni europee.

Il kosovaro è ormai un vero leader della difesa partenopea. Cresciuto sempre al fianco di grandi pilastri azzurri, ora è pronto a compiere anche lui questo passaggio. Il rinnovo è un premio a quanto mostrato in campo, sia nelle ultime uscite che nei due scudetti vinti.