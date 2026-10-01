Gilmour si racconta: “Impossibile rifiutare il Napoli. McTominay ci manca”

Billy Gilmour difende la scelta del Napoli in Serie A con dichiarazioni nette: il centrocampista scozzese ha spiegato perché accettare il trasferimento era inevitabile. In un’intervista a Premier Sports TV, il giocatore azzurro ha rivelato come grandi club italiani lo contattassero direttamente, rendendo il “no” praticamente impossibile.

Gilmour e l’attrazione della Serie A: quando il Napoli chiama

“La Serie A è un campionato entusiasmante. Quando grandi club italiani ti contattano dicendo di volerti ingaggiare, è molto difficile dire di no”, ha dichiarato Gilmour. Il centrocampista ha sottolineato come l’opportunità di lottare per trofei in un club prestigioso fosse un’occasione che non poteva lasciarsi sfuggire. La storia dello scozzese nel calcio europeo conta precedenti illustri: Denis Law rappresenta il modello di giocatore scozzese che ha lasciato il segno in Italia, e oggi molti colleghi desiderano ripercorrere quella strada. Gilmour si inserisce in una tradizione che pesa nel suo immaginario calcistico.

McTominay, il compagno che manca: fiducia crescente

Tra gli elementi più interessanti dell’intervista emerge l’importanza di Scott McTominay negli equilibri del Napoli. Gilmour ha affermato che “da quando è qui, la fiducia di McTominay è cresciuta enormemente”. Il compagno di nazionale rappresenta una certezza tattica per gli azzurri: “Si vede quanto sia importante per i tifosi e per noi giocatori, possiamo contare su di lui ogni volta che abbiamo bisogno di un gol e di aiuto”.

La preoccupazione trasparente del centrocampista riguarda le condizioni fisiche di McTominay, con Gilmour che ha espresso il desiderio di rivederlo presto in campo: “Ci manca, vogliamo riaverlo presto in campo”. Al riguardo, arrivano buone notizie riguardo il sui recupero, che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni.

L’arrivo di Allegri: “Nel complesso è entusiasmante”

L’adattamento ai nuovi moduli rappresenta una sfida comune. Sia il Napoli che la Scozia hanno cambiato allenatore, costringendo i giocatori a metabolizzare nuovi schemi tattici e filosofie di gioco. Gilmour ha confermato questa dinamica senza drammatizzare: “C’è un nuovo allenatore sia nel club che in nazionale, quindi bisogna abituarsi a nuovi moduli e a nuovi modi di giocare, ma nel complesso è entusiasmante”. Il centrocampista non si abbatte dinanzi ai cambiamenti e, anzi, li usa come stimolo per affrontare qualcosa di nuovo.

Il quadro che emerge è quello di un Napoli dove Gilmour ha trovato stabilità e progetto, con compagni di squadra come McTominay che incarnano valori di affidabilità tattica e gol. L’inserimento dello scozzese nel calcio italiano procede secondo le aspettative, mentre il club attende il rientro del suo partner centrocampista per riprendere pienamente la competitività in Serie A.