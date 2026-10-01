Napoli, aggiornamento sugli infortunati: McTominay, Anguissa, Alisson e non solo

Napoli, gli infortuni durante la pausa per le nazionali: McTominay, Anguissa e Alisson proseguono il loro iter riabilitativo mentre il resto della squadra continua gli allenamenti a Castel Volturno.

McTominay personalizzato in campo: i tempi del recupero

Lo scozzese ha svolto lavoro personalizzato in campo durante la seduta mattutina. Non è ancora rientrato nel gruppo, ma le sue condizioni fisiche mostrano progressi rispetto ai giorni precedenti. La seduta di mercoledì ha previsto per il resto della squadra lavoro in palestra e una serie di cambi di direzione, esercitazioni fondamentali per mantenere la condizione atletica durante lo stop dalle competizioni ufficiali.

Il Napoli non ha comunicato tempi precisi per il suo rientro in gruppo. McTominay rimane un elemento cruciale per la squadra di Allegri, e la sua assenza prolungata rappresenta una perdita significativa in termini di qualità e quantità nella zona centrale del campo.

Anguissa e Alisson: il lavoro in palestra continua

Entrambi i calciatori proseguono il loro percorso riabilitativo esclusivamente in palestra. Anguissa, in particolare, ha subito una lesione dell’adduttore che richiede tempi di recupero più lunghi. Il centrocampista camerunense non è stato ancora reintegrato nei lavori sul terreno di gioco, segnale che la cautela resta la priorità dello staff medico azzurro.

Alisson continua il suo iter dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai margini delle ultime competizioni. Il brasiliano, come Anguissa, non ha ancora ripreso gli allenamenti con il pallone. Quale scenario attende il Napoli? La squadra dovrà affrontare le prossime partite potenzialmente senza due pedine importanti della rosa, almeno fino al rientro definitivo di entrambi.

Alisson Santos in azione durante Napoli-Arsenal in Champions League

Giovane e Meret: lavoro differenziato

Giovane ha effettuato parte della seduta in gruppo e parte personalizzato in campo, segnale di un recupero graduale.

Meret ha svolto lavoro personalizzato sia in palestra che sul terreno di gioco. Marianucci e Spinazzola hanno seguito lo stesso protocollo, continuando il loro percorso riabilitativo in maniera controllata.