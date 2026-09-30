Napoli, Alisson Santos ancora non recupera: slitta il rientro in campo!

Alisson Santos non sarà disponibile per Napoli-Frosinone di sabato 10 ottobre, come rivela La Repubblica. I tempi di recupero slittano: il 17 ottobre contro il Venezia potrebbe essere il ritorno, stesso discorso vale per Marianucci.

Alisson Santos: stop forzato fino al Venezia

L’infermeria azzurra si svuota parzialmente in vista della ripresa del campionato, ma restano ancora due assenze pesanti. Meret, Spinazzola e McTominay tornano a disposizione per la sfida di sabato 10 ottobre contro il Frosinone, mentre Alisson Santos prolunga lo stop.

La finestra di recupero si estende fino al 17 ottobre. Quella è la data cerchiata in rosso dallo staff medico partenopeo: la partita di Serie A Venezia-Napoli rappresenta il primo obiettivo realistico per il rientro in campo. Lo slittamento di qualche giorno rispetto alle iniziali speranze complica la gestione dell’emergenza nel breve termine, soprattutto in vista di impegni ravvicinati. Stesso discorso per Marianucci: anche il difensore punta alla sfida contro i lagunari.

Napoli: Champions e il calendario compresso

La situazione si complica ulteriormente anche per la Champions. Gli azzurri dovranno affrontare il Villarreal con l’intenzione di vincere e portare a casa i primi tre punti dopo la prima sconfitta contro l’Arsenal al Maradona.

La disponibilità di Meret, Spinazzola e McTominay rappresenta un sollievo concreto. I tre giocatori hanno completato il percorso di riabilitazione, fornendo al Napoli la continuità difensiva e di centrocampo che era venuta a mancare. Questo consente al tecnico di modulare le scelte senza svuotare completamente le opzioni, anche se il calendario fitto di ottobre resta un ostacolo da affrontare con cautela.