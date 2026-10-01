McTominay e Anguissa, le richieste bloccano tutto: futuro ancora da decidere

McTominay e Anguissa rimangono in stallo con il Napoli: i rinnovi non decollano e il club rischia di perdere due pilastri del centrocampo a parametri sempre più vantaggiosi. Come rivela il Corriere dello Sport, le trattative con gli agenti procedono a rilento da mesi.

McTominay: la richiesta da 8-9 milioni blocca tutto

L’entourage di Scott McTominay ha avanzato una richiesta considerata fuori budget dal Napoli. Il giocatore chiede un rinnovo fino al 2030 con un aumento fino a 8-9 milioni di euro a stagione, cifra che il club non intende sostenere. McTominay è stato operato per un’aritmia cardiaca benigna e attende l’idoneità sportiva per tornare in campo dopo la sosta internazionale.

La volontà comune di proseguire insieme rimane, ma il divario economico tra le pretese e l’offerta rappresenta un ostacolo concreto. Il centrocampista scozzese, protagonista delle stagioni precedenti con il Napoli, conosce il suo valore di mercato e non intende fare passi indietro. Le parti si riaggiorneranno dopo il recupero fisico, ma il tempo è un elemento che gioca contro il club: ogni settimana che passa ha un peso differente sulla trattativa.

McTominay in campo con la maglia del Napoli

Anguissa: opzione rinnovata ma accordo lontano

Situazione diversa per Frank Anguissa, anche lui in fase di recupero. In estate, il suo agente storico Maxime Nana ha raggiunto il club in ritiro, ma l’intesa non è stata raggiunta. Le parti continuano a dialogare, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ma l’accordo rimane distante.

Anguissa scade nel 2027. McTominay ha scadenza nel 2028 e maggior margine di tempo, ma questo vantaggio temporale non si traduce in velocità negoziale. Il centrocampo azzurro è a un bivio: il club dovrà scegliere tra una rivoluzione oppure confermare i titolari con accordi economicamente sostenibili.