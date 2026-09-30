Aggiornamento McTominay, arrivano ottime notizie: ci sarà contro il Frosinone!

Scott McTominay torna disponibile per il Napoli dopo l’intervento al cuore: gli esami per l’idoneità sportiva arriveranno la prossima settimana, con il centrocampista scozzese già convocabile per la sfida contro il Frosinone del 10 ottobre.

McTominay e l’aritmia benigna: l’intervento del 8 settembre

Il centrocampista scozzese si è sottoposto il 8 settembre a un delicato intervento chirurgico di ablazione in Inghilterra per correggere una lieve aritmia benigna. L’operazione è stata complessa ma necessaria per garantire la sua sicurezza in campo.

McTominay ha rispettato i tempi di recupero previsti e già da alcuni giorni è rientrato a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti con il gruppo.

McTominay del Napoli contrasta Da Cunha durante la partita

Napoli, McTominay verso l’idoneità: il calendario fitto di ottobre

Secondo quanto riporta La Repubblica, la prossima settimana il calciatore svolgerà gli esami necessari per ottenere l’idoneità sportiva. Questo è l’ultimo ostacolo amministrativo prima del rientro ufficiale in competizione. Salvo sorprese, McTominay dovrebbe essere già a disposizione per la partita di Serie A contro il Frosinone, in programma sabato 10 ottobre allo Stadio Maradona. La tempistica è cruciale: il Napoli ha bisogno di recuperare il suo centrocampista in una fase della stagione dove gli impegni si infittiscono.

Cosa significa il rientro di McTominay per il centrocampo azzurro? Il giocatore scozzese rappresenta una soluzione tattica importante negli equilibri di squadra, e la sua assenza forzata ha costretto il Napoli a ricercare alternative nelle ultime settimane.

Gli azzurri affronteranno il Frosinone con una rosa più completa rispetto alle ultime gare. McTominay avrà avuto due settimane di allenamenti regolari a Castel Volturno per ritrovare la condizione fisica ideale, anche se il primo match dopo un intervento chirurgico richiede sempre una gestione attenta dei carichi di lavoro. Il centrocampista scozzese è atteso per contribuire subito alla causa del Napoli nel calendario fitto di questa prima parte di stagione.