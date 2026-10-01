Lobotka, la Juventus continua a insistere: il Napoli pensa al rinnovo automatico

Stanislav Lobotka resta blindato al Napoli nonostante l’interesse della Juventus. De Laurentiis possiede un’opzione unilaterale per prolungare il contratto del centrocampista slovacco di un’altra stagione, secondo quanto rivela Tuttosport.

Lobotka e la Juve: il rinnovo che protegge Napoli

La Juventus continua a scandagliare il mercato a centrocampo e ha individuato in Lobotka un profilo di assoluta qualità. Il club bianconero sa però di dover fare i conti con uno strumento contrattuale che De Laurentiis ha già in tasca. L’opzione di rinnovo automatico rappresenta una barriera concreta contro qualsiasi tentativo esterno, trasformando quello che potrebbe diventare un’operazione a zero in una trattativa completamente diversa.

Lobotka è un giocatore che ha conquistato stima internazionale negli ultimi anni. La sua capacità di gestire il possesso palla e dettare i tempi di gioco lo rende appetibile per club di primo livello europeo. Ma la struttura del suo accordo con il Napoli non consente margini di manovra: ADL ha già assicurato di sé la possibilità di estendere unilateralmente il rapporto, escludendo scenari di svincolo gratuito.

Stanislav Lobotka durante la seduta di allenamento del Napoli

Spalletti ci proverà

Luciano Spalletti ammira il mediano slovacco e farà di tutto per convincerlo al trasferimento a Torino. I patti con il Napoli, però, sono chiari. Gli azzurri infatti vantano della possibilità di rinnovare automaticamente il calciatore, in scadenza a giugno 2027.

Per il Napoli è prezioso e non a fine ciclo. La sua qualità è determinante per la squadra, anche sotto la guida di Massimiliano Allegri. Nulla di deciso o ufficiale, ma De Laurentiis non intende lasciarlo così facilmente alla Juventus.