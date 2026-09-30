Napoli, centro sportivo a Qualiano: manca solo l’accordo economico

Qualiano sarà la sede del nuovo centro sportivo del Napoli. De Laurentiis ha confermato la scelta e gli azzurri accelerano verso la chiusura dell’affare, ma resta da definire l’offerta economica decisiva.

Napoli a Qualiano: l’area è già stata individuata

L’amministrazione comunale e il club hanno identificato la zona precisa dove sorgerà la cittadella dello sport azzurra. L’area si trova nei pressi dello Stadio Santo Stefano, in una zona pianeggiante compresa tra Contrada Fellapane e Torretta, nella zona di Pozzonuovo-Cardinale.

I terreni esistono, gli ettari sono disponibili e la volontà politica è concreta: il sindaco Raffaele De Leonardis, che nel 2027 entrerà nell’ultimo anno del suo mandato, intende concludere il suo secondo ciclo amministrativo con un progetto di riqualificazione territoriale di rilievo.

Centro sportivo Napoli: cosa manca davvero alla firma

De Laurentiis aveva annunciato una struttura avanguardistica con dieci campi da calcio, uffici e spazi per tutte le selezioni del vivaio. Un progetto ambizioso, in linea con i migliori centri sportivi europei che il Napoli ha potuto osservare negli ultimi anni.

La logistica favorisce la scelta: spazi sufficienti, connessioni stradali adeguate, infrastrutture cittadine già esistenti. Eppure l’accordo economico rimane il nodo critico. Secondo quanto riporta ‘Il Mattino’, serve la giusta offerta economica per chiudere definitivamente l’operazione e trasformare il progetto in realtà.

Qual è lo stato reale della trattativa? De Laurentiis non ha mentito sulle intenzioni, ma i fatti concreti procedono più lentamente delle dichiarazioni pubbliche. I terreni ci sono, le amministrazioni sono d’accordo, gli spazi sono pianeggianti e facilmente costruibili. Manca solo la quadra economica tra le parti, il momento in cui cifre e condizioni trovano l’equilibrio giusto per procedere con i lavori.

Il Napoli non farà partire i cantieri domani, ma Qualiano rappresenta ormai la soluzione definitiva. La zona emarginata da decenni avrà l’opportunità di trasformarsi in un polo sportivo di respiro europeo. Per questo serve l’accelerazione vigorosa che De Leonardis e De Laurentiis stanno cercando: nel 2027 il sindaco avrà completato il suo mandato, il Napoli avrà il suo centro sportivo a Qualiano e il calcio partenopeo avrà una struttura all’altezza dei suoi ambizioni.