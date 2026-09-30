Napoli, novità per Buongiorno: ritorno ancora lontano, si parla di gennaio

Alessandro Buongiorno torna a Castel Volturno, ma il difensore del Napoli non sarà disponibile prima dell’inizio del 2027. L’ex Torino ha iniziato la seconda fase di recupero in palestra dopo l’intervento chirurgico al menisco.

Buongiorno: la riabilitazione riparte da Castel Volturno

Il centrale azzurro ha ripreso gli allenamenti presso il centro tecnico di Castel Volturno. Dopo aver completato la prima parte della riabilitazione a Torino, Buongiorno ha iniziato il programma di recupero nella seconda fase sotto la supervisione dello staff del Napoli. Il lavoro in palestra rappresenta un primo passo concreto verso il rientro, anche se i tempi rimangono lunghi.

L’infortunio è serio e complesso: il difensore si è sottoposto a intervento chirurgico presso il Jean Mermoz Private Hospital di Lione per la riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Ha saltato completamente la preparazione estiva azzurra e continuerà a restare fuori dai campi di gioco per diversi mesi ancora.

Napoli, il calendario di Buongiorno: gennaio 2027 l’obiettivo

Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, le previsioni indicano un possibile ritorno a disposizione soltanto all’inizio del 2027. Questo significa che Buongiorno non avrà alcuna chance di scendere in campo nella prima metà della stagione 2026-27 del Napoli, perdendo così una parte cruciale della competizione.

Il club dovrà gestire l’assenza prolungata con le alternative disponibili fino al rientro previsto nei primi mesi del prossimo anno. La linea difensiva azzurra dovrà essere blindata con i rinforzi disponibili. La ripresa dell’attività in palestra comunque conferma che il percorso riabilitativo procede secondo i protocolli medici stabiliti.

Buongiorno continuerà il lavoro di recupero a Castel Volturno nei prossimi mesi. Solo all’inizio del 2027 il difensore potrà tornare a disposizione del Napoli per gli impegni ufficiali della stagione.