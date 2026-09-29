Napoli, blindata la linea difensiva: si aspetta l’ufficialità dei rinnovi di Rrahmani e Marianucci

Rrahmani e Marianucci hanno già prolungato i loro contratti con il Napoli, ma l’annuncio ufficiale resta bloccato. Il difensore albanese ha sottoscritto l’accordo a maggio senza comunicazione pubblica. Marianucci ha firmato pochi giorni fa.

Rrahmani: il rinnovo firmato a maggio che ancora non esiste ufficialmente

Secondo quanto rivela Nicolò Schira durante la trasmissione Sempre con Te su Radio Napoli Centrale, il capitolo dei rinnovi difensivi azzurri è già chiuso, seppur non ufficialmente. Rrahmani ha già sottoscritto l’estensione contrattuale a maggio, eppure il club non ha mai comunicato pubblicamente l’accordo. Una scelta comunicativa singolare che lascia in sospeso la formalizzazione di una trattativa conclusa ormai da quattro mesi. Il difensore resta dunque uno dei pilastri della difesa napoletana, con il suo futuro già scritto nei documenti ma non ancora annunciato ai tifosi.

Marianucci rinnova, la difesa azzurra blindata da subito

Accanto a Rrahmani, anche Luca Marianucci ha chiuso il suo prolungamento contrattuale con il Napoli. La firma è arrivata qualche giorno fa, completando così un’operazione di rinforzo interno della retroguardia. Il difensore azzurro consolida la sua permanenza in maglia partenopea attraverso un accordo che testimonia la fiducia della società nei suoi confronti. L’ex Empoli non ha ancora esordito in stagione a causa di un infortunio patito nell’amichevole contro l’Osasuna, ma dopo la sosta è chiamato al ritorno. Allegri ha già dimostrato nel pre-stagione la sua fiducia in lui e questo rinnovo conferma che avrà un ruolo molto importante nella rosa azzurra.

Il Napoli procede dunque con la blindatura della linea difensiva al termine di un’estate che nel reparto ha visto l’arrivo del solo Badiashile, ribadendo così la volontà di puntare sull’assetto attuale piuttosto che rimodellandolo ulteriormente. Due rinnovi sottoscritti, due garanzie di stabilità tattica. Resta ora da capire quando arriveranno gli annunci ufficiali: nel caso di Rrahmani, il tempo scorre ormai da mesi. La comunicazione, seppur tardiva, completerà un’operazione già conclusa nei fatti.