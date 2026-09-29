Gioia Napoli, arrivano conferme per Euro 2032: spuntano anche le Olimpiadi 2036!

Napoli punta alle Olimpiadi 2036 insieme a Roma: l’assessore Ferrante annuncia il progetto ufficiale mentre la città si prepara a Euro 2032 con lo stadio Maradona protagonista.

Olimpiadi 2036: Napoli e Roma insieme per la candidatura

L’assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, ha confermato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli l’impegno serio e istituzionale per candidare Napoli alle Olimpiadi 2036. Il progetto coinvolge Roma come co-candidata e vede il CONI nazionale già al lavoro sulle strategie di presentazione. Ferrante ha dichiarato:

“C’è questo altro sogno nel cassetto al quale si sta lavorando in modo serio, in modo istituzionale, ci sta lavorando il CONI nazionale, che è quello di immaginare di poter candidare Napoli insieme a Roma alle Olimpiadi 2036”, una visione ambiziosa che si costruisce su fondamenta concrete, dopo i risultati straordinari delle regate preliminari dell’America’s Cup. Stadio Diego Armando Maradona

Euro 2032: lo stadio Maradona verso il sì

Prima delle Olimpiadi arriva Euro 2032. Ferrante ha espresso certezza sulla candidatura dello stadio Diego Armando Maradona per il torneo continentale. Le amministrazioni comunale e regionale hanno stanziato risorse significative per la riqualificazione, garantendo l’adeguamento agli standard UEFA richiesti. L’assessore ha sottolineato: