Ultimatum del Napoli a Lucca: “Così non si si può andare avanti”

Lorenzo Lucca deve cambiare ritmo di marcia. Assolutamente. Non si può più sbagliare: l’attaccante italiano sta facendo spazientire il Napoli, che ha inviato un avviso al suo agente, Beppe Riso. O si cambia, o sarà cessione a gennaio.

Il Napoli avverte Riso su Lucca: “Così non si può andare avanti”

Lorenzo Lucca sta deludendo ancora. Massimiliano Allegri sta provando a dargli il massimo della fiducia e sta lavorando fortemente per valorizzarlo, ma i risultati scarseggiano e le sue prestazioni deludono mister e tifosi. Dunque, come svela Il Mattino, l’ipotesi cessione si fa sempre più concreta. Ebbene, il Napoli ha imposto un ultimatum a Giuseppe Riso, agente dell’attaccante ex Udinese: “Così non si può andare avanti”. Questo è il messaggio recapitato: a ottobre si giocherà tanto e avrà spazio: Lucca non può deludere.

L’idea del Napoli sul prestito

Se Lucca non riuscisse a dare una svolta alla sua stagione, a gennaio sarà di nuovo addio: nella scorsa stagione è finito al Nottingham, mentre stavolta gli azzurri potrebbero prestarlo in Serie A, in modo da garantirgli un ambiente “favorevole” con la possibilità di fare bene e recuperare la valutazione in ottica cessione estiva. Lo scenario non è affatto improbabile e, nel frattempo, il Napoli valuta alternative come Keinan Davis.