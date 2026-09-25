Napoli, Lucca non ha convinto Allegri: via a gennaio per Keinan Davis

Lorenzo Lucca non ce l’ha fatta a riscattarsi: dopo Conte, anche Massimiliano Allegri sembra aver bocciato l’attaccante italiano, che ora è di nuovo un probabile partente in prestito nel mercato di gennaio. E, come attaccante, potrebbe arrivare il suo erede all’Udinese, Keinan Davis.

Lucca bocciato: il Napoli lo presterà a gennaio

Lorenzo Lucca non riesce a convincere nessuno a Napoli. Nella scorsa stagione l’attaccante è stato fortemente cercato da Antonio Conte, salvo poi essere bocciato e mandato in prestito al Nottingham Forest. Poi il cambio tecnico: dentro Allegri e nuova possibilità di dimostrare fame e convincere l’allenatore. Ma, anche stavolta, è andata male. Infatti, segnala Tuttomercatoweb, la punta italiana può partire ancora in prestito nel corso del calciomercato di gennaio, preferibilmente in Serie A, per sperare in una rivalutazione del cartellino.

Davis come sosituto

Arrivato nell’estate del 2025 dall’Udinese per circa 35 milioni di euro tra prestito e riscatto, Lucca non ha saputo confermare le prestazioni mostrate in Friuli. Lì, però, il sostituto adatto l’hanno trovato eccome: stiamo parlando di Keinan Davis, attaccante classe ’98 che l’anno scorso è arrivato in doppia cifra in campionato. E, anche stavolta, il Napoli ne è rimasto folgorato. Infatti, il bomber britannico è accostato ai partenopei come possibile erede proprio di Lucca. Ancora una volta, ma con maglie diverse.