Napoli, Vergara in panchina per 90′ con l’Italia: tutti attendevano il suo esordio

L’Italia ha ottenuto un’ottima vittoria in casa della Turchia, sollevando il morale in un momento estremamente complicato. Nella notte di Buzra, però, tutti attendevano il debutto azzurro di Antonio Vergara, lasciato in panchina per 90′ dal CT Mancini.

Italia, Mancini lascia Vergara in panchina

La vittoria per 1-4 dell’Italia nella notte di Buzra è stata molto convincente contro una squadra ostica come la Turchia di Montella. Tuttavia, sul trionfo azzurro non c’è stato praticamente alcun impatto di giocatori del Napoli, non avendo avuto spazio a sufficienza per incidere sulla gara. Anzi, parlando nello specifico di Antonio Vergara, la gestione è stata netta: panchina per 90′, con il CT Mancini che ha deciso di non farlo entare neanche con 3 reti di vantaggio. Insomma, sono piovute critiche e accenni di insoddisfazione, dato che tutti attendevano il suo debutto alla prima convocazione.

Di Lorenzo subentrato nel finale

Situazione simile per Giovanni Di Lorenzo. Dopo la gara piuttosto negativa nella débacle contro il Belgio, il commissario tecnico ha deciso di schierare Kayode dal 1′, venendo premiato dalla rete del giocatore del Brentford. Il capitano del Napoli, invece, è entrato all’82′ al posto di Frattesi. Proprio questa scelta “conservatrice” ha fatto discutere: al posto della mezzala della Lazio ci si aspettava il classe ’03 Vergara (per discorsi di ruolo), ma Mancini ha optato per una scelta conservativa.