Da Vergara e Favasuli, alla possibile esclusione di Politano: cosa filtra sui convocati di Mancini

Matteo Politano resta clamorosamente fuori dai convocati di Mancini per la Nations League. Il ct della Nazionale avrebbe deciso di escludere l’azzurro.

Politano: l’esclusione che sorprende

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la scelta di Mancini traccia una linea netta sui criteri di selezione per le prossime sfide internazionali. L’esterno del Napoli, che molti davano per scontato nella lista dei convocati, non avrà spazio nella finestra di Nations League. Una decisione che ridisegna le gerarchie nel ruolo e anticipa una rivoluzione tattica in azzurro basata su profili diversi e più giovani.

Il ct guarda al futuro con scelte coraggiose e legate anche all’asptto anagrafico. Non si tratta di una esclusione temporanea legata a problemi fisici: è una valutazione tecnica che privilegia altri interpreti del ruolo. Mancini avrebbe deciso di investire su alternative già testate in campionati di vertice, chiudendo la porta a Politano per questo ciclo competitivo.

Favasuli e Vergara: le altre mosse di Mancini

Non solo Politano. Il ct ha deciso di lasciare Costantino Favasuli con l’Under 21 di Silvio Baldini, che si prepara alla sfida decisiva contro la Polonia del 5 ottobre a Pescara. Il difensore del Napoli resta nel progetto giovanile, dove rappresenta una risorsa fondamentale per l’equilibrio difensivo della squadra di Baldini.

In attacco, invece, Mancini promuove Vergara come ala destra, scalzando Samuele Inacio, 18 anni, astro nascente. La scelta su Vergara anticipa una nuova fase dove Mancini premia chi gioca con continuità nei top campionati europei, indipendentemente dall’esperienza internazionale precedente.