Napoli, Buongiorno torna ad allenarsi a Castel Volturno: rientro graduale per il difensore

Alessandro Buongiorno riprende gli allenamenti al Napoli dopo mesi di stop: il difensore è rientrato al Training Center di Castel Volturno e ha avviato un percorso di rieducazione in palestra sotto la supervisione dello staff di Massimiliano Allegri.

Buongiorno: il rientro graduale inizia dalla palestra

Il centrale azzurro ha saltato le fasi di ritiro estivo tra Dimaro e Castel di Sangro, rimanendo ai margini dei piani di preparazione della squadra. Il Napoli ha ufficializzato il suo ritorno durante la pausa per le Nazionali, comunicando che Buongiorno ha iniziato un percorso specifico di rieducazione lontano dal gruppo principale. Non si tratta ancora di un rientro in squadra, ma di una fase propedeutica di recupero funzionale in ambiente controllato.

Il programma è stato strutturato con prudenza. Mentre il resto del gruppo ha svolto attivazione, esercitazioni in possesso e partitelle, Buongiorno è rimasto isolato in palestra. Questa scelta riflette la necessità di dosare il ritorno gradualmente, evitando sovraccarichi muscolari o articolari dopo l’inattività prolungata. La rieducazione in palestra rappresenta il primo step verso la disponibilità per il campo.

Buongiorno durante il match.

Napoli-Frosinone: Buongiorno ancora fuori dalla ripresa

La sfida contro il Frosinone di Massimiliano Alvini è fissata per il 10 ottobre, subito dopo la conclusione della pausa per le Nazionali. Difficile che Buongiorno possa essere convocato già per quella gara: il difensore dovrà prima completare la fase di rieducazione, poi aggregarsi progressivamente al gruppo, infine acquisire ritmo agonistico. Allegri non avrà fretta di rischiare il rientro anticipato di un elemento difensivo di questo valore.

La finestra di stop consente allo staff medico del Napoli di monitorare i progressi senza pressioni. Se il percorso in palestra proseguirà senza complicazioni, Buongiorno potrebbe aggregarsi agli allenamenti collettivi prima della ripresa del campionato. La sua assenza ha pesato sulla difesa partenopea già durante i ritiri: il suo rientro, quando definitivo, cambierà gli equilibri arretrati della squadra di Allegri.