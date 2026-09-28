Napoli, Allegri punta su lavoro e risultati: ecco il piano per ottobre

Massimiliano Allegri sceglie i fatti sulla retorica durante la sosta: nessun discorso alla squadra, ma una strategia precisa su cosa correggere in campo per risalire la classifica.

Il tecnico del Napoli ha deciso di allentare la tensione verbale e concentrarsi esclusivamente sul lavoro tattico. Come rivela Il Mattino, Allegri ritiene che in questo momento parlare tanto serve a poco. Ha quindi evitato discorsi particolari ai giocatori in questi giorni, mentre la ripresa degli allenamenti avverrà ancora a ritmi contenuti. Diverso l’approccio con la dirigenza: il tecnico si è confrontato sulle priorità delle prossime settimane e ha già identificato i fronti su cui intervenire.

Difesa sulle palle inattive e gol: gli obiettivi concreti di Allegri

Allegri ha individuato due aree critiche. La prima riguarda le situazioni difensive sulle palle inattive, dove il Napoli ha mostrato fragilità. La seconda è l’efficacia sotto porta: troppi pochi gol rispetto alle occasioni create rappresentano il vero problema da risolvere. Non si tratta di rivoluzioni tattiche, ma di correzioni mirate su aspetti specifici che hanno penalizzato la squadra nelle prime giornate di campionato.

La convinzione di Allegri rimane salda. Nonostante le difficoltà iniziali, il tecnico è convinto di poter invertire la rotta. La parola d’ordine scelta per accompagnare la ripartenza è netta e senza compromessi: “Risaliremo”. Non è una speranza, ma un’affermazione diretta sulla capacità della squadra di reagire.

Ottobre come banco di prova: il calendario che non aspetta

Le prossime settimane saranno decisive per il Napoli e per lo stesso Allegri. Il mese di ottobre rappresenta il primo vero test della stagione, il momento in cui le correzioni tattiche dovranno tradursi in punti concreti. Gli azzurri non hanno più margine per esperimenti o aggiustamenti graduali.

La ripresa del campionato dopo la sosta internazionale chiederà risposte immediate, sia in termini di prestazioni che di risultati. Allegri sa che il lavoro silenzioso di questi giorni dovrà produrre effetti visibili dal primo match della ripresa.