Napoli blinda Rrahmani: in arrivo nuovo contratto fino al 2029, Allegri punta sul leader della difesa

Amir Rrahmani e il Napoli ancora insieme. Il club azzurro ha raggiunto un accordo con il difensore kosovaro per il prolungamento del contratto fino al 2029. Manca soltanto l’annuncio ufficiale, ma le parti hanno definito tutti i dettagli del nuovo accordo.

Secondo quanto riportato da TMW, il centrale classe 1994 firmerà un rinnovo biennale rispetto alla scadenza attuale, fissata al 2027. L’intesa prevede un ingaggio intorno ai 3,8 milioni di euro a stagione, confermando il ruolo centrale del giocatore all’interno del progetto azzurro.

Rrahmani resta un punto fermo del Napoli di Allegri

La scelta della società rappresenta una conferma importante per un difensore diventato negli anni una delle colonne del Napoli. Arrivato nel 2020 dal Verona, Rrahmani ha conquistato progressivamente spazio fino a diventare un riferimento della retroguardia partenopea.

Anche con l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, il suo ruolo non è cambiato. Il tecnico continua a considerarlo un elemento fondamentale per equilibrio, esperienza e capacità di guidare il reparto difensivo.

In questa stagione Rrahmani ha già collezionato sei presenze, per un totale di 540 minuti giocati, impreziositi anche da un assist. Numeri che confermano la sua centralità nelle rotazioni della squadra.

Il Napoli blinda il difensore dopo gli interessamenti sul mercato

Il rinnovo arriva anche per allontanare le voci sul futuro del giocatore. Negli ultimi mesi il nome di Rrahmani era stato accostato a diversi club esteri, con interessamenti provenienti dall’Inghilterra, dalla Turchia e dall’Arabia Saudita.

La società guidata da Aurelio De Laurentiis ha però scelto di proseguire il rapporto con uno dei protagonisti della crescita recente del Napoli, eliminando ogni dubbio sulla permanenza del centrale.

Un leader della difesa azzurra verso un nuovo capitolo

Il precedente accordo prevedeva già un’opzione per estendere il contratto fino al 2028, ma il nuovo accordo sposta ulteriormente in avanti il legame tra Rrahmani e il Napoli.

Il difensore kosovaro si prepara quindi a vivere altri anni da protagonista al Diego Armando Maradona, con l’obiettivo di continuare a essere un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.