Neres e il nuovo Napoli di Allegri: il cambio tattico per esaltare il brasiliano

David Neres diventa il fulcro della rivoluzione tattica del Napoli. Massimiliano Allegri prepara un cambio di sistema di gioco proprio per valorizzare le doti tecniche del brasiliano nell’uno contro uno.

Allegri cambia modulo per Neres: l’obiettivo è avvicinarlo alla porta

La sosta per le nazionali rappresenta l’occasione perfetta per Allegri di completare il recupero fisico di alcuni calciatori. Tra questi figura David Neres, che il tecnico azzurro ritiene centrale per il prosieguo della stagione. Come rivela la Gazzetta dello Sport, tecnico del Napoli sta elaborando una soluzione tattica dedicata al talento offensivo brasiliano, con l’intento di sfruttare al massimo le sue qualità negli spazi stretti.

Allegri conosce bene le caratteristiche di Neres. Lo scorso anno, quando sedeva sulla panchina del Milan, ha affrontato l’ex Benfica in Supercoppa e ha visto la sua capacità di creare superiorità numerica in zone critiche del campo. Ora, con gli azzurri, intende costruire un sistema dove il brasiliano possa operare costantemente vicino all’area avversaria, trasformando la sua velocità e tecnica in occasioni concrete.

Neres e Hojlund: la sinergia che Allegri vuole creare

L’avvicinamento di Neres alla porta risponde a un’esigenza tattica specifica. Quale? Fornire continuità di assist e superiorità numerica a Hojlund, che finora è apparso troppo isolato in fase offensiva. L’attaccante danese ha subito il peso di una costruzione di gioco che non lo serviva adeguatamente. Allegri intende correggere questa dinamica proprio attraverso il posizionamento più offensivo del brasiliano.

Il cambio di modulo non è una semplice rivoluzione estetica. Rappresenta l’ammissione che il Napoli ha bisogno di maggiore fluidità offensiva e che Neres possiede le caratteristiche per garantirla. Durante la ripresa del campionato, gli azzurri scopriranno se la soluzione tattica ideata da Allegri riuscirà effettivamente a sbloccare il potenziale del brasiliano e a dare maggiore incisività all’attacco del Napoli.