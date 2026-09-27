Napoli, Allegri può sorridere: non solo McTominay, altri 5 rientri dopo la sosta!

Massimiliano Allegri recupera cinque calciatori del Napoli dopo la pausa per gli impegni internazionali: Neres, Alisson, Giovane, Marianucci e Beukema tornano a disposizione per il tecnico livornese. A riportarlo è Il Mattino.

Difesa: Marianucci e Beukema vicini al rientro

In difesa, la situazione si fa più ricca di soluzioni. Marianucci e Beukema sono vicinissimi al rientro in campo. Questo permette ad Allegri di avere maggiore abbondanza nel reparto arretrato e di gestire meglio la rotazione.

La disponibilità di questi elementi modifica concretamente le opzioni tattiche disponibili. Non si tratta solo di profondità numerica, ma di versatilità: il tecnico avrà finalmente scelte reali per impostare la difesa in modo più articolato. Giovane completa il quintetto dei rientri e rappresenta un’altra opzione offensiva per la fase offensiva.

Neres e Alisson: il doppio rientro offensivo

La sosta ha restituito al Napoli due elementi chiave dell’attacco. Neres ed Alisson si preparano a tornare in campo con migliori condizioni atletiche rispetto al momento della pausa.

Il tecnico conta su entrambi per invertire il trend offensivo della squadra. Allegri ha già iniziato a valutare come integrarli negli schemi tattici attuali, considerando che Alisson accelera il rientro dopo lo stop con l’Arsenal.

Alisson e Diouf in contrasto di gioco durante la partita

Giovane: si attende la svolta

L’attaccante arrivato lo scorso gennaio per venti milioni di euro, non ha mai reso come sperato, anche per via di pochissimo spazio concessogli. Il rientro dopo gli impegni internazionali rappresenta un’occasione concreta per Allegri di rivalutarne le qualità.

La combinazione di questi cinque rientri, da non dimenticare anche McTominay già tornato ad allenarsi, offre al Napoli una rosa sensibilmente più completa rispetto alle ultime settimane.