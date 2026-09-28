Napoli, futuro diverso per McTominay e Lobotka: il club blinda lo scozzese e valuta il regista

Il Napoli guarda già al futuro e prepara le prossime mosse di mercato. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro in vista della sessione invernale e delle strategie per la prossima estate, con diverse valutazioni da fare sia in entrata sia in uscita.

L’obiettivo della società azzurra è quello di mantenere competitività, ma allo stesso tempo rinnovare progressivamente l’organico. Al centro delle riflessioni ci sono soprattutto due centrocampisti: Scott McTominay e Stanislav Lobotka, con scenari però completamente differenti.

McTominay-Napoli, nessuna cessione all’orizzonte: si lavora al rinnovo

Il futuro di Scott McTominay sembra essere già delineato. Lo scozzese è diventato uno dei giocatori più importanti del Napoli nelle ultime stagioni, trasformandosi in un elemento fondamentale per equilibrio, inserimenti e presenza fisica.

L’ex Manchester United è legato al club azzurro da un contratto valido fino al 30 giugno 2028, ma la società starebbe valutando la possibilità di prolungare ulteriormente l’accordo.

Al momento manca ancora un’intesa definitiva, ma il Napoli non considera l’ipotesi di una cessione. McTominay rappresenta una delle certezze del progetto tecnico e la volontà del club è quella di continuare a puntare su di lui.

Lobotka, scenario differente: il Napoli riflette sul futuro

Discorso diverso per Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco resta un giocatore di grande qualità, ma la società starebbe facendo alcune valutazioni sulla sua permanenza a lungo termine.

Lobotka ha compiuto 31 anni e il Napoli ragiona anche in prospettiva, considerando l’età e la necessità di costruire una rosa sempre più sostenibile e con margini di crescita.

Il club azzurro ha la possibilità di estendere il contratto fino al 2028, ma al momento non ci sarebbe una decisione definitiva sulla prosecuzione del rapporto.

Gilmour cresce: nuove gerarchie a centrocampo

A incidere sulle riflessioni relative a Lobotka c’è anche la crescita di Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese ha dimostrato di poter essere molto più di una semplice alternativa, aumentando la concorrenza interna nel ruolo di regista.

Il Napoli considera Gilmour una risorsa importante per il presente e per il futuro, un elemento che può garantire qualità nella costruzione del gioco e continuità nel corso della stagione.

Il mercato del Napoli: McTominay punto fermo, Lobotka possibile opportunità

Le strategie azzurre sembrano quindi seguire due direzioni opposte. Da una parte la volontà di blindare McTominay, diventato un simbolo della squadra e un giocatore centrale nel progetto tecnico.

Dall’altra, la situazione di Lobotka verrà monitorata con attenzione. Il Napoli non considera il regista slovacco fuori dal progetto, ma potrebbe valutare una partenza davanti a un’offerta ritenuta adeguata al valore del giocatore.

Le prossime sessioni di mercato chiariranno il futuro del centrocampo azzurro, con Manna chiamato a gestire equilibrio tra esperienza, rendimento e prospettiva.