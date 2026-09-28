Napoli, Allegri verso il ritorno alla difesa a tre: arriva l’analisi da Sky

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Massimiliano Allegri durante l'allenamento del Napoli, focus sul lavoro tattico

Massimiliano Allegri sta valutando il passaggio alla difesa a tre per il Napoli, soluzione tattica che comporterebbe cambiamenti significativi nella gestione dei difensori e nuovi spazi per gli attaccanti.

Allegri e la difesa a tre: la scelta tattica per il mese cruciale

L’allenatore partenopeo ha necessità concrete di ruotare la rosa. Con nove gare in trenta giorni all’orizzonte, Rrahmani e Rafa Marin hanno bisogno di respiro. Il passaggio al 3-5-2 non è una semplice variante tattica: è una risposta alla densità del calendario e alla necessità di mantenere freschezza difensiva.

Secondo quanto rivela Massimo Ugolini a Sky Sport, la difesa a tre permetterebbe anche di distribuire meglio i carichi di lavoro e di offrire soluzioni diverse in fase di costruzione.

Favasuli è una chiave da sfruttare

In questo nuovo schema tattico, Favasuli potrebbe avere spazi maggiori. Il neo acquisto partenopeo ha mostrato fame e cattiveria, esattamente quello che Allegri ha chiesto al gruppo. Non è escluso che il classe 2005 possa partire titolare contro il Frosinone.

Badiashile, intanto, rimane in fase di recupero atletico e non è ancora disponibile per scendere in campo con continuità. La sua reintegrazione avverrà gradualmente, man mano che le condizioni fisiche miglioreranno.

Giocatore del Napoli in maglia blu contrasta il pallone con avversario in rosso durante partita di Champions League
Favasuli durante Napoli Arsenal in Champions League

De Bruyne e Hojlund: più libertà offensiva nel nuovo assetto

Qual è il beneficio offensivo del 3-5-2? Maggiore libertà per Kevin De Bruyne, che in nazionale ha fornito risposte importanti. Lo schema a tre difensori consente al belga di agire con meno vincoli tattici e offre più spazi per avvicinare un secondo attaccante a Hojlund.

Entrambi i calciatori hanno dimostrato valore durante gli impegni internazionali, e il Napoli conta di sfruttare questo momento positivo nel prosieguo della stagione.

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