Badiashile, nove partite per prendersi il Napoli: il piano di Allegri

Benoit Badiashile ha nove partite per conquistare il Napoli. Il difensore francese, dopo la sosta, affronterà un tour de force che gli permetterà di dimostrare il valore per cui è stato scelto dagli azzurri.

Badiashile al Napoli: l’esordio di Milano e il riscatto

L’esordio a San Siro è stato pessimo. Secondo il Corriere dello Sport, il classe ’99 era stato corteggiato a lungo per le sue doti fisiche e atletiche, ma il primo impatto con la Serie A non ha lasciato il segno sperato. Al Monaco aveva convinto tutti. Al Chelsea, invece, i problemi fisici lo hanno frenato costantemente, impedendogli di confermare il rendimento precedente. Ora il Napoli spera di recuperare l’investimento con un difensore ancora nel pieno della sua espressione calcistica.

Le prossime nove partite rappresentano l’occasione concreta per cambiare narrativa. Il calendario fitto tra una sosta e l’altra offrirà continuità e minutaggio a Badiashile, elemento raro in questa prima parte di stagione. I tifosi lo aspettano, e il francese sa di avere una finestra ristretta ma decisiva per mettersi in mostra.

Badiashile e il Napoli: una scommessa ancora aperta

A 25 anni, Badiashile possiede ancora tutti i margini per diventare un elemento centrale della difesa azzurra. Le settimane di recupero durante la sosta gli hanno permesso di ritrovare la condizione migliore, e il tour de force di ottobre non è una minaccia ma un’opportunità. Il Napoli si augura che il francese riesca a cancellarsi quell’esordio complicato e a diventare subito decisivo in una serie di partite che determineranno il corso della stagione.

Se Badiashile riuscirà a sfruttare questo ciclo intenso, potrà consolidarsi nel progetto difensivo partenopeo. Se invece continuerà a raccogliere prestazioni anonime, le critiche sulla scelta di mercato si intensificheranno ulteriormente.