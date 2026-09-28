Meret all’Inter: il portiere azzurro nel mirino nerazzurro per il 2027

Alex Meret finisce nel mirino dell’Inter come possibile colpo a parametro zero nel 2027. Il portiere del Napoli, secondo Tuttosport, rappresenta un’opzione concreta per i nerazzurri nella loro strategia di mercato.

Meret e l’Inter: l’interesse concreto dei nerazzurri

Come rivela Tuttosport, l’Inter mantiene l’attenzione su Alex Meret. Il portiere, classe 1997, ha rinnovato il contratto con il Napoli fino al 2027 e dopo una stagione trascorsa in panchina, ha ritrovato recentemente la posizione di titolare. I nerazzurri studiano la situazione in vista del futuro, valutando le opportunità offerte dal mercato a costo zero.

La questione del rinnovo rimane aperta sul tavolo. L’agente Federico Pastorello mantiene diverse possibilità in discussione, lasciando spazi per sviluppi inaspettati. Le dinamiche interne all’Inter sui portieri, con Josep Martínez scelto come titolare e Ivan Provedel in secondo piano, potrebbero influenzare le prossime mosse della società milanese.

Il Napoli e la difesa del portiere: scenario futuro

Meret rappresenta un elemento di qualità per il mercato a parametro zero. La scadenza del 2027 offre al Napoli una finestra temporale per risolvere la situazione contrattuale prima che altre squadre europee intensifichino l’interesse. L’Inter non è sola nel monitorare il portiere azzurro: quali altre società stanno seguendo la situazione? Al momento, la priorità resta consolidare il rapporto tra Meret e il club partenopeo, evitando che la questione rinnovo diventi un problema gestionale.

Il portiere, tornato titolare dopo il periodo in panchina, ha dimostrato di voler competere ai massimi livelli. L’Inter valuta Meret come alternativa affidabile nel suo organico, mentre il Napoli dovrà decidere se blindare il proprio numero uno o aprire a scenari diversi. Il rinnovo di Meret verrò affrontato nei prossimi mesi.